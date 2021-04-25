تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع لجميع المؤشرات ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم .

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا

تصدر سهم كفر الزيات للمبيدات ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 7.24% ليغلق على 25.89 جنيه ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 6.92 % ليغلق على 2.42 جنيه، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بنسبة 4.01% ليغلق عند 58.13 جنيه .





وجاء سهم المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس بالمرتبة الرابعة بارتفاع 3.14% ليغلق عند مستوى 11.4جنيه، ثم سهم العبوات الطبية بارتفاع 2.72% ليغلق عند مستوى 0.85 جنيه.