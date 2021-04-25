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تعرف علي أكثر 5 أسهم إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:28 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع لجميع المؤشرات ، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم .

أسعار الأسهم الأكثر انخفاضا
 تصدر سهم كفر الزيات للمبيدات ترتيب الاسهم الاكثر انخفاضًا بنسبة 7.24% ليغلق على 25.89 جنيه ثم سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بنسبة 6.92 % ليغلق على 2.42 جنيه، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري بنسبة 4.01% ليغلق عند 58.13 جنيه .

وجاء سهم المصرية لخدمات النقل-ايجيترانس بالمرتبة الرابعة بارتفاع 3.14% ليغلق عند مستوى 11.4جنيه، ثم سهم العبوات الطبية بارتفاع 2.72% ليغلق عند مستوى 0.85 جنيه.


واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30  بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 10606 نقطة.

وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاع بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2060، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب تجاوزت الملياري جنيه ليغلق عند مستوى 656.509 مليار جنيه ، مقابل 654.438 مليار جنيه بنهاية جلسة الخميس، وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب، مقابل توجه المصريين نحو البيع.

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