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الأهلي يطلب تأجيل مبارياته 24 ساعة للراحة

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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أرسلت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، خطابا لاتحاد الكرة، تطالب فيه بترحيل مباريات المارد الأحمر خلال شهري مايو ويونيو لمدة 24 ساعة.


ويلتقي الفريق الأحمر مع المصري بعد غد الثلاثاء الموافق 27 أبريل، ثم الجونة يوم 30 من نفس الشهر، كما يواجه زعيم الفلاحين 3 مايو القادم، ثم الاتحاد السكندري يوم 6 من الشهر نفسه.


وطالب الأهلي اتحاد الكرة، بتأجيل كل مباراة لمدة 24 ساعة من أجل إراحة الفريق، حيث يشارك المارد الأحمر في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لمباراته مع نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.


وفاز الأهلي على إنبي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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