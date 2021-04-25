Advertisements

المنوفية: تحصين 179 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
Advertisements
أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة. 
وفى هذا الإطار أوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وحتى الآن، تم الانتهاء من تحصين 179 ألف و26رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنسبة 88.1% من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، مؤكدًا على إستمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظًا على الثروة الحيوانية وكذا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.
هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية ومؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي جميع الأمراض لزيادة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الحياة المعيشية.

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 23 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 21 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ أقل من ساعتين

20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 12 دقيقة

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى