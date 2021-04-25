المنوفية: تحصين 179 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه منذ انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام وحتى الآن، تم الانتهاء من تحصين 179 ألف و26رأس ماشية من الأبقار والأغنام بنسبة 88.1% من إجمالي 203 ألف و149 رأس ماشية بنطاق المحافظة، مؤكدًا على إستمرار الحملة لتغطية كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة حفاظًا على الثروة الحيوانية وكذا للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.هذا وقد أشاد محافظ المنوفية بمثل هذه الحملات القومية ومؤكدًا على دعمه الكامل لها للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، مناشدًا المربين بسرعة الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات من أجل القضاء علي جميع الأمراض لزيادة الإنتاج الحيواني ورفع مستوى الحياة المعيشية.