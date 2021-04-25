أبطال وادى دجلة يضيفون 42 ميدالية وكأس جديدة لدولاب النادي خلال إبريل

تكليلًا لجهود الإدارة في إعداد أبطال رياضيين، نجح لاعبو نادي وادى دجلة في إضافة 42 ميدالية وكأس جديدة لدولاب النادي خلال شهر أبريل الجاري، ليواصل أبطال دجلة مسيرة الإنجازات والبطولات والصعود على منصات التتويج بفضل الاجتهاد والمثابرة في التدريب وتوفير إدارة أندية وادى دجلة أحدث نظم التدريب على يد أفضل وأكفأ المدربين.





افتتح مسيرة بطولات لاعبو واد دجلة خلال شهر أبريل الجاري، فريق التنس والذي حقق 18 كأس متنوعة ببطولات الجمهورية بواقع 7 كؤوس للمركز الأول و2 كأس للمركز الثاني و9 كؤوس للمركز الثالث، وبعدها بأيام حصد أبطال وادى دجلة للتايكوندو 4 ميداليات متنوعة ببطولة الجمهورية، والتي أقيمت في الفترة من 8 إلى 10 أبريل تحت 17 سنة بواقع 2 ميدالية فضية و2 ميدالية برونزية.





وتصدر أبطال أندية وادى دجلة للكاراتيه قائمة حصد الميداليات بإجمالي 11 ميدالية متنوعة ببطولة الإسكندرية المفتوحة للكاراتيه لمنافسات الكوميتية، والتي أقيمت في الفترة من 10 إلى 13 أبريل، بواقع 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و2 ميدالية برونزية، كما حصد أبطال وادى دجلة للجمباز الفني تحت 8 سنوات 9 ميداليات ذهبية في بطولة الجمهورية التي أقيمت منذ أيام.









وفي البطولة الدولية للتنس، التي أقيمت في الفترة من 5 إلى 11 أبريل الجاري، حاز كريم إبراهيم على المركز الثاني في منافسات الفردي، وفازت مريم خالد متولي بنفس المركز في منافسات الزوجي ببطولة الدولية بسماش J5، وبنفس اللعبة حصلت لاعبة أندية وادى دجلة ومنتخب مصر للتنس الأرضي ساندرا سمير المصنفة في المركز الثاني على مستوى الجمهورية والمصنفة في المركز الثالث على مستوى العرب على المركز الثاني في بطولة w15 القاهرة، المقامة في الفترة من 12 إلى 18 من الشهر الجاري والمقدر مجموع جوائزها بقيمة 15 ألف دولار.





وفي إطار حرص أندية وادى دجلة على الاستعانة بأكفأ العناص التدريبية، تم تعيين الكابتن رؤوف عبد الكريم رئيسًا للجهاز الفني للجمباز الفني، ويملك "عبد الكريم" سيرة مهنة قوية"، ومن وأهم إنجازاته كونه بطل أفريقيا وبطل البحر الأبيض المتوسط ومدرب منتخب مصر السابق، كما حقق العديد من البطولات مع منتخبنا الوطني فى المراحل المختلفة كمدرب وكلاعب وأيضًا عضو اللجنة الفنية للمنتخبات بالاتحاد المصري للجمباز.