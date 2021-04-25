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حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي لتدريب جنوب أفريقيا

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة رحيل الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، لتدريب منتخب بلاده البافانا بافانا.


وقال مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن موسيماني أبلغ مسئولي الأهلي قبل مباراة سيمبا التنزاني في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بتلقيه بعض الاتصالات من مسئولي الرياضة في جنوب افريقيا للرحيل عن الأهلي وتدريب منتخب بلاده. 


وأضاف، أن موسيماني أكد على رغبته في البقاء داخل جدران القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وذالك في الجلسة الأخيرة التي جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والمشرف على ملف الكرة بالقلعة الحمراء، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق.

وتابع، أن موسيماني تلقى العديد من الاتصالات مجددا خلال الساعات الأخيرة من حنبوب أفريقيا وتحديدا قبل مباراة سموحة، ولم يحسم مصيره حتى هذه اللحظة.


وواصل، أن لجنة الكرة بالأهلي سوف تعقد اجتماعا مع موسيماني خلال الساعات القادمة لحسم موقفه من البقاء أو عدمه، مؤكدا على رغبة إدارة المارد الأحمر في استمرار موسيماني.


ومن المفترض أن ينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل صيف 2022.

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موسيماني الدوري المصري الممتاز الاهلي

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