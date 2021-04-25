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بجوائز تصل إلى ١٠٠ ألف ريالا سعوديا.. مسابقة "تراتيل رمضانية" يوميا على قناة اقرأ

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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تواصل قناة اقرأ يوميا في تمام الساعة العاشرة والثلث مساء على الهواء مباشرة، عرض فعاليات الموسم الثاني من مسابقة "تراتيل رمضانية" التي يشرف عليها العالم في القراءات العشر، فضيلة الشيخ الدكتور أيمن سويد، وتقديم الإعلامي إسماعيل الشبلي.

وقررت القناة استقبال المشاركات في المسابقة التي تبلغ جوائزها ١٠٠ ألف ريالا سعوديا، حتى يوم ٢٠ من شهر رمضان، حيث تخضع المشاركات إلى تقييم وفرز مبدئي من خلال لجنة شرعية برئاسة الدكتور "سويد" لاختيار أفضل المشاركات، بحسب الشروط الموضوعة، وعرضها في المسابقة مباشرة.

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