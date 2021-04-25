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1.5 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:34 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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سجلت البورصة المصرية إجمالى قيمة التداول اليوم نحو 1.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 409.9 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية.

وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 108 سهم، وانخفض نحو 36 سهم، ولم تتغير مستويات 45 سهم.


وارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30   بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 10606 نقطة ، وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاع بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 2060، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة.

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