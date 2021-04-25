1.5 مليار جنيه قيم التداول بالبورصة المصرية اليوم

سجلت البورصة المصرية إجمالى قيمة التداول اليوم نحو 1.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 409.9 مليون ورقة منفذة على 31 ألف عملية.





وتم التداول على 197 سهم، ارتفع منهم نحو 108 سهم، وانخفض نحو 36 سهم، ولم تتغير مستويات 45 سهم.







