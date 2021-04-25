عضو بـ "الشيوخ": تحرير سيناء يُعد ملحمة وطنية في استرداد كل شبر من أرض مصر



هنأ الدكتور محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، القوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء.



وقال "منظور" في بيان له، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة سطرت ملحمة وطنية في تمسكها باسترداد كل شبر من أرض هذا الوطن، والوقوف بشجاعة وبسالة لاسترداد حق الدولة وطرد أي احتلال يريد الاستحواذ على خيراتها ومواردها.



وأوضح منظور، أن سيناء تحتل مكانة غالية في قلوب ملايين المصريين، باعتبارها قطعة عزيزة من الوطن، شهدت ولا تزال تضحيات هائلة من جانب رجال وأبطال القوات المسلحة على مدى تاريخها، مرة لاستعادتها من أيدي الاحتلال وأخرى للدفاع عنها ضد جحافل الإرهاب الأسود الذي يريد السيطرة عليها وعلى مقدراتها.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبير بتنمية وتطوير سيناء من خلال إقامة المشروعات القومية.

