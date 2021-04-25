بيان عاجل لوزير التعليم بشأن السماح للطلاب بالكتابة على ورقة المفاهيم والدخول بها للامتحان

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن السماح لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالكتابة على ورقة المفاهيم والدخول بها للامتحان.





وأضاف "منصور" في بيان، اليوم الأحد، أن بعض الإدارات أفادت بأنه لا يوجد لديها أي قرارات بهذا الشأن وبعض الإدارات أفادت بالسماح مما سيؤثر على المنظومة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.





كما طالب عضو مجلس النواب، في بيانه بالنظر في أمر نزول الطلاب للمدارس، في ظل التزايد الكبير جدًا وغير المتوقع لأعداد المصابين بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه أصبح من الضرورة حفاظًا على الأرواح أن تُستكمل الدراسة online ونمنع الذهاب للمدارس قدر الإمكان



