Advertisements

أبو الغيط يُعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى بغداد

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:40 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
Advertisements
أرسل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء إلى السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، حيث عبر عن صادق مواساته لعموم الشعب العراقي في سقوط عددٍ من الضحايا إثر حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى بغداد حريق العراق أبوالغيط

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 14 ساعة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ ساعتين و 23 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 21 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 20 ساعة

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

منذ ساعة و 9 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 4 ساعات

20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

أمير الكويت يعزي الرئيس العراقي ورئيس الوزراء في ضحايا السيول

ملك الأردن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار رمسيس

"رئيس جامعة المنيا" يرسل برقية عزاء في ضحايا حادث انهيار سور كنيسة ملوي

مصر تعزي العراق في ضحايا مستشفى مرضى كورونا ببغداد

مظاهرات في العراق بسبب حريق مستشفى مصابي كورونا

الإمام الأكبر ينعى ضحايا حريق مستشفى مخصص لمرضى كورونا ببغداد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى