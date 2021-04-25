أبو الغيط يُعزي العراق في ضحايا حريق مستشفى بغداد

أرسل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، برقية عزاء إلى السيد فؤاد حسين، وزير خارجية العراق، حيث عبر عن صادق مواساته لعموم الشعب العراقي في سقوط عددٍ من الضحايا إثر حريق نشب في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، داعياً الله أن يتغمدهم بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه.



