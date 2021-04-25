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مجاهد وبركات في قرعة كأس العرب

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
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توجه إلى الدوحة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبصحبته محمد بركات مدير المنتخب الوطني لحضور قرعة بطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل، تلبية لدعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تقام البطولة تحت إشرافه والاتحاد القطري مستضيف البطولة المقرر اقامتها هناك خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، فيما اعتذر حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني عن عدم تلبية الدعوة لإصابته بفيروس كورونا.


كما توجه المهندس هاني أبو ريدة إلى الدوحة أيضا على متن رحلة الطيران نفسها لحضور القرعة بوصفه عضوا بمجلس الفيفا المشرف على البطولة التي يعتبرها بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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