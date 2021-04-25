التشكيل الرسمي لموقعة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي

أعلن جولي أونار سولسكاير تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إيلاند رود لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.





وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالآتي :-





حراسة المرمى : دين هندرسون.

خط الدفاع : أرون فان بيساكا ، فيكتور لينديلوف ، هاري ماجواير ، لوك شو.

خط الوسط : سكوت مكتوميناي ، فريديريكو رودريجيز سانتوس ، جرينوود.

خط الوسط : برونو فيرنانديز ، دانيل جيمس ، ماركوس راشفورد.





فيما يخوض ليدز يونايتد المباراة على النحو التالي :-





حراسة المرمى : إيلان ميليه.

خط الدفاع : لوك أيلينغ ، دييجو لورينتي ، باسكال ستريك ، إزغان أليوسكي.

خط الوسط : كالفين فيليبس ، هيلدر كوستا ، ستيوارت دالاس ، تايلر روبرتس.

خط الهجوم : جاك هاريسون ، باتريك بامفورد.