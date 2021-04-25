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التشكيل الرسمي لموقعة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد في الدوري الانجليزي
الأحد 25/أبريل/2021 - 02:37 م
محمد أيمن
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أعلن جولي أونار سولسكاير تشكيلة مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد والتي تجمع الفريقان على ملعب إيلاند رود لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البريميرليج.
وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالآتي :-
حراسة المرمى : دين هندرسون.
خط الدفاع : أرون فان بيساكا ، فيكتور لينديلوف ، هاري ماجواير ، لوك شو.
خط الوسط : سكوت مكتوميناي ، فريديريكو رودريجيز سانتوس ، جرينوود.
خط الوسط : برونو فيرنانديز ، دانيل جيمس ، ماركوس راشفورد.
فيما يخوض ليدز يونايتد المباراة على النحو التالي :-
حراسة المرمى : إيلان ميليه.
خط الدفاع : لوك أيلينغ ، دييجو لورينتي ، باسكال ستريك ، إزغان أليوسكي.
خط الوسط : كالفين فيليبس ، هيلدر كوستا ، ستيوارت دالاس ، تايلر روبرتس.
خط الهجوم : جاك هاريسون ، باتريك بامفورد.
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