547.1 مليون جنيه مشتريات" الأجانب" و"العرب" بالبورصة المصرية اليوم

ـأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي أيام الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات كلاً من الأجانب والعرب









وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو البيع ، وحققت نحو 547.4 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات الـجانب والعرب نحو الشراء بحوالي 539.2 مليون جنيه و 7.9 مليون جنيه علي التوالي .









وبلغت نسبة إستحواذ الأجانب من تعاملات البورصة اليوم حوالي 24.4% ، فيما بلغت نسبة إستحواذ المصريين والعرب نحو 72.3% و3.1% علي التوالي ، كما إستحوذت المؤسسات علي نسبة 57% والأفراد علي نسبة 42.9%.



