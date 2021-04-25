Advertisements

547.1 مليون جنيه مشتريات" الأجانب" و"العرب" بالبورصة المصرية اليوم

الأحد 25/أبريل/2021 - 02:51 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
ـأنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد أولي أيام الأسبوع علي ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات كلاً من الأجانب والعرب 


وإتجهت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية اليوم نحو البيع ، وحققت نحو 547.4 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات الـجانب والعرب نحو الشراء بحوالي 539.2 مليون جنيه و 7.9 مليون جنيه علي التوالي .


وبلغت نسبة إستحواذ الأجانب من تعاملات البورصة اليوم حوالي 24.4% ، فيما بلغت نسبة إستحواذ المصريين والعرب نحو 72.3% و3.1% علي التوالي ، كما إستحوذت المؤسسات علي نسبة 57% والأفراد علي نسبة 42.9%.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 14 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفوق على الزمالك ويخطف صفقة ذهبية

منذ يوم

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

20 قناة مفتوحة تنقل مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة و 14 دقيقة

خبر سعيد في الأهلي قبل مباراة المصري

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بعد قرار التعليم الجديد.. غضب بين طلاب الشهادة الإعدادية لهذا السبب

منذ ساعة و 9 دقيقة

يوفنتوس يغازل نجم برشلونة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

05:57 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى