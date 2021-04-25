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رئيس البرلمان يحيل بيان وزيرة "التخطيط" إلى مجلس الشيوخ لمناقشته

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، البيان المالي الذي ألقته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2021 2022، إلى مجلس الشيوخ لمناقشته.

كما أحال رئيس مجلس النواب، البيان المالي الذي ألقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لمناقشته.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على تقرير مجلس النواب من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكاتب لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم (11) لسنة 2018.

ووافق المجلس أيضًا خلال جلسته العامة، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.

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