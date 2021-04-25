شيخ الأزهر: كون الثوابت الدينية تستعصى على العقل لا يعني أنها تناقضه (فيديو)

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس الحكماء المسلمين، إنه كون الثوابت الدينية كالعبادات تستعصى على البحث العقلي لا يعني أنها تعارض أحكام العقل وتناقضه، وأن الإنسان يكون مخاطب بالإيمان بالمستحيلات، فهناك فرق بين التكليف بأمور مستحيلة في ذواتها وبين أمور معقولة في أنفسها، مؤكدًا أن الأمور المستحيلة لا يقع التكليف بها، بخلاف الأمور التي يدرك العقل أسبابها وأسرارها.





وأضاف "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "الإمام الطيب" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الإسلام وجميع الأديان لا تطلب من الإنسان أن يؤمن بما يرفضه عقله أو أن يصدق ما يستحيل تصديقه، وإنما تُخاطبه بالإيمان بأمور قد يستبعدها العقل، ومن هذا مخاطبة الأديان للإنسان ومطالبته بالإيمان بالحياة بعد الموت وبالثواب والعقاب والجنة والنار مما يسمى بالسمعيات أو الأخرويات، وكذلك الإيمان بمعجزات الأنبياء.



