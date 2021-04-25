بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي اليوم الأحد نبأ سار تمثل في جاهزية واحد من نجوم القلعة الحمراء لمواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم على ملعب إستاد الإسكندرية.





وفي تصريحات صحفية قال أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للنادي الأهلي أن محمد شريف جاهز لمواجهة فريق نادي المصري بعد الإصابة التي تلقاها بكدمة في مواجهة إنبي.





يُذكر أن الأهلي إستعاد نغمة الإنتصارات في بطولة الدوري بعد أن تغلب على فريق نادي إنبي بنتيجة 3-1 على ملعب إٍستاد بتروسبورت لحساب مواجهات الجولة الثالثة عشر.





ورفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى النقطة الثالثة والثلاثين ليرتقي للمركز الثاني من 14 مباراة بينما تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز التاسع.