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عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أفادت بعض المصادر داخل نادي الزمالك نية الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء إلى إبعاد واحد من نجوم الفريق عن التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة القادمة.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه ان كارتيرون طلب من الإدارة عدم مخاطبة إدارة المقاولون العرب للحصول على خدمات التونسي سيف الدين الجزيري وشراء العقد خاصةً أن اللاعب يشارك معارًا.

في الوقت الذي يدرس فيه كارتيرون الاعتماد على الثنائي مروان حمدي وحميد أحداد خلال الفترة القادمة خاصةً ان الجزيري لم ينجح في أن يقدم اوراق اعتماده حتى هذه اللحظة.

يُذكر أن الجزيري قد إنتقل لنادي الزمالك على سبيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية مع وجود بند في العقد يتيح الشراء.

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كارتيرون سيف الدين الجزيري الزمالك

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