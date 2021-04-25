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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 25-4- 2021
الأحد 25/أبريل/2021 - 03:13 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25-4-2021
سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 في أول أيام عمل البنوك
استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري وذلك اسنمرار لاستقرارها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع أول أيام عمل البنوك.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الأحد 25-4-2021 في السوق المحلي
استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
"المصرية للاتصالات" توقع بروتوكول تعاون مع "مراكز للاستثمار العقاري"
وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري التي تُعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، لتوفير أسرع خدمة إنترنت في مصر.. التفاصيل من هنا
"الضرائب": حريصون على تسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية
أكد عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على إهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.. التفاصيل من هنا
توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية
أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين المصري والسوداني.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى بالمدن
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا
"التخطيط": 47.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لوزارة الصحة
ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.. التفاصيل من هنا
وزير المالية : 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات بمشروع موازنة 2021/2022
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الكهرباء
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.. التفاصيل من هنا
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