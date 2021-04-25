نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 25-4- 2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25-4-2021

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25-4-2021

سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 في أول أيام عمل البنوك

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-4-2021 في السوق المحلي



