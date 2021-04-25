Advertisements

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 25-4- 2021

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:13 م
بوابة الفجر
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأحد 25-4-2021

سعر الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 في أول أيام عمل البنوك 

استقرت أسعار الدولار اليوم الأحد 25-4-2021 خلال بداية التعاملات الصباحية مقابل الجنيه المصري وذلك اسنمرار لاستقرارها منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بالتزامن مع أول أيام عمل البنوك.. التفاصيل من هنا

أسعار الذهب اليوم الأحد 25-4-2021 في السوق المحلي

استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات الأسبوعية اليوم الأحد 25-4-2021، بعد ارتفاعات قوية سجلتها الأسبوع الماضي بقيمة 11 جنيه للجرام.. التفاصيل من هنا

أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 25-4-2021، أمام الجنيه المصرى، ليستقر سعر الدولار، فى حين ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى لـ ليسجل 21.44 جنيه للشراء، 21.62 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
  
"المصرية للاتصالات" توقع بروتوكول تعاون مع "مراكز للاستثمار العقاري" 

وقعت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، بروتوكول تعاون مع شركة مراكز للاستثمار العقاري التي تُعد واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة للمشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، لتوفير أسرع خدمة إنترنت في مصر.. التفاصيل من هنا

"الضرائب": حريصون على تسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية 

أكد عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على إهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية لتسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.. التفاصيل من هنا

توقيع اتفاقية تعاون لتأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية 

أعلن اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن وجود آفاق جديدة للتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الاتجاهات المتعددة المحدودة السودانية، بعد الإعلان عن تأسيس أول شركة مساهمة مصرية سودانية بموجب مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين المصري والسوداني.. التفاصيل من هنا 

"الإسكان": تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحى بالمدن 

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا

"التخطيط": 47.5 مليار جنيه استثمارات حكومية لوزارة الصحة 

ألقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ الـمدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة التشريعية لمجلس النواب.. التفاصيل من هنا

وزير المالية : 1.8 تريليون جنيه حجم المصروفات بمشروع موازنة 2021/2022 

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، إلقاء وزير المالية، الدكتور محمد معيط، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 2022.. التفاصيل من هنا

وزير المالية: تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم أسعار الكهرباء

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى  ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.. التفاصيل من هنا

أخبار تهمك

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 42 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى