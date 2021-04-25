بسبب إسماعيل ياسين..أيمن بهجت قمر يرفع دعوى قضائية ضد محمد رمضان

أعلن السيناريست أيمن بهجت قمر عن قيامه برفع دفوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان بسبب اهانته للفنان الراحل اسماعيل ياسين في أحد مشاهد مسلسله الجديد "موسى" الذي يُعرض في السباق الرمضاني الحالي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب أيمن بهجت قمر منشورًا قال فيه :"الكلام خلص خلاص يا رمضان وكلامكوا مع د. محمد أبو شقة، بالإشارة إلى ما تضمنته الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل (موسي) من مشهد يجمع بين بطل المسلسل الفنان محمد رمضان وبين شخصية الفنان الراحل اسماعيل يس، والذي تضمن اساءة بالغة متعمدة للفنان الراحل إذ اظهره المشهد في صورة متدنية لشخص يتهرب من سداد قيمة ما قام بشرائه ".



وتابع أيمن بهجت قمر قائلاً:"كما جري تعمد التأكيد علي الحركات الجسدية التي اشتهر الفنان الراحل بأدائها في أدواره والتي اتخذ منها صانعو العمل أداة للسخرية علي لسان بطل العمل الفنان محمد رمضان في المشهد المشار إليه، بما يعكس امتهانًا واضحًا للفنان الراحل في شخصه وسلوكياته واخلاقياته".



وأضاف أيمن بهجت قمر :"بحسبان إن المشهد قد أظهره باعتباره يمارس حياته الطبيعية من خلال الشراء لمستلزماته الشخصية التي يحجم عن سداد قيمتها وثمنها استنادًا إلى شهرته، وهو مما يمثل إساءة بالغة للفنان الراحل الذي غادر دنيانا منذ نحو ٥٠ عامًا، وتشويه متعمد لسيرته بل ويشكل نيلاً من الفن المصري باظهار الفنانين في مظهر سئ لأشخاص يعيشون عالة علي غيرهم ياخذون ما لا يستحقونه بسيف الحياء لشهرتهم، وقد احدث المشهد ردود فعل غاضبة لدي المتابعين خاصة وأنه لا مبرر له في السياق الدرامي فضلاً عن الضرر البالغ الذي أصاب أسرة الفنان الراحل اسماعيل يس، والتي تواصلت بالفعل مع مكتب الدكتور محمد أبوشقة للمحاماة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال ما حدث وفي مواجهة المسئول عنه".