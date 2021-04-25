البرلمان العربي يدين الإنتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني

أدان البرلمان العربي الاعتداءات المستمرة التي تقوم بها عصابات التطرف والعنصرية تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية، ضد المواطنين الفلسطينيين واقتحام منازلهم وطردهم منها والاستيلاء على أراضيهم ومزارعهم وتخريبها، في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، محملًا سلطة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير واستمرار الاقتحامات التي تقوم بها هذه العصابات المتطرفة للمسجد الأقصى والبلدة القديمة، فضلًا عن هتافاتهم العنصرية ضد الفلسطينيين والعرب.





وأكد البرلمان العربي على أن هذه الممارسات العنصرية الخطيرة تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، وخاصة الرابعة منها الخاصة بحماية المدنيين.





كما دعا البرلمان العربي الأمم المتحدة بكل هيئاتها ومؤسساتها، وكافة البرلمانات في العالم، وفي مقدمتها الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي والبرلمانات الإقليمية، إلى التحرك العاجل وتحمل مسئولياتها بضرورة الضغط على سلطة قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لهذه الممارسات العنصرية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام2018م، واتفاقيات جنيف ذات الصلة





كما أكد البرلمان العربي على الحق الطبيعي والقانوني والدستوري للشعب الفلسطيني، وخاصة سكان مدينة القدس المحتلة، في المشاركة في الانتخابات الفلسطينية العامة المقرر إجرائها في شهر مايو 2021م بكافة مراحلها، مشددًا على أن هذا الحق هو شأن داخلي فلسطيني، والشعب الفلسطيني وحده هو من يقرره دون أية عراقيل أو عقبات من جانب السلطة القائمة بالاحتلال الاسرائيلي.





والجدير بالذكر، أن رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي، قام بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء البرلمانات الإقليمية للضغط على سلطة قوات الاحتلال الإسرائيلي لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة.



