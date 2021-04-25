Advertisements

ما لا تعرفه عن قرار انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت وزارة التربية والتعليم، انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل، نهاية شهر أبريل الجاري.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل.

١. تشاور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، حول قرار استئناف الدراسة من عدمه.

٢. قررت وزارة التربية والتعليم، نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية. 

٣. وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة.

٤. وتبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد امتحانات أبريل.

ويتم تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني عن امتحانات شهور مارس وإبريل 2021، وتضاف درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى إلى درجات الترم الثاني.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر أبريل الجارى لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى سوف تبدأ فى مواعيدها، حيث تنطلق الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية، بداية من الإثنين 26 وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، موضحة أن المديريات التعليمية والإدارات انتهت من كافة الاستعدادات حيث تم وضع الأسئلة للاختبارات المجمعة وفق مقررات شهر أبريل فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهايه العام انتهاء الدراسه امتحانات شهر أبريل اخر الاخبار

أخبار تهمك

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 42 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 10 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

الإعلان خلال ساعات.. تعرف على الشكل المتوقع لعودة الدراسة

4 رسائل جديدة من "التعليم" بشأن الامتحانات.. اعرفها

نماذج استرشادية مجهزة للطباعة.. آخر استعدادات "التعليم" لأسئلة امتحانات النقل

بديلة لاختبار نهاية العام.. ضوابط الامتحانات الشهرية لطلاب النقل

بعد إعلان المقررات الدراسية.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات أبريل لطلاب النقل

تعرف على مواعيد امتحانات شهر أبريل لطلاب النقل من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى