ما لا تعرفه عن قرار انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل



في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، قررت وزارة التربية والتعليم، انتهاء العام الدراسي لسنوات النقل، نهاية شهر أبريل الجاري.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن قرار انتهاء العام الدراسي لطلاب النقل.



١. تشاور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مع رئيس الوزراء والأجهزة المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، حول قرار استئناف الدراسة من عدمه.



٢. قررت وزارة التربية والتعليم، نهاية شهر أبريل الجاري هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.



٣. وتعقد الامتحانات الشهرية لشهر أبريل الجاري في أيام 26، 27، 28 وفقًا للجداول المعلنة.



٤. وتبدأ الإجازة الصيفية للسنوات من رياض الأطفال حتى الصف الثانى الإعدادي وكذلك الصفين الأول والثانى الثانوي، بعد امتحانات أبريل.



ويتم تقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الثاني عن امتحانات شهور مارس وإبريل 2021، وتضاف درجات الطالب في الفصل الدراسى الأول بالامتحان المجمع للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى إلى درجات الترم الثاني.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات شهر أبريل الجارى لطلاب النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الثانى الثانوى سوف تبدأ فى مواعيدها، حيث تنطلق الامتحانات وسط إجراءات احترازية ووقائية، بداية من الإثنين 26 وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته، موضحة أن المديريات التعليمية والإدارات انتهت من كافة الاستعدادات حيث تم وضع الأسئلة للاختبارات المجمعة وفق مقررات شهر أبريل فقط.