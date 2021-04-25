أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل





قال مايكل أوين لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح وساديو ماني لم ينجحا في مساعدة الفريق على الفوز بمواجهة نيوكاسل بعد أن إنتهت المواجهة بالتعادل 1-1.





وعلى الرغم من الهدف الذي نجح صلاح في تسجيله بعد ثلاثة دقائق فقط على بداية المباراة إلى أن الريدز لم ينجح في تحقيق الفوز بعد أن خطف جوزيف ويلوك التعادل في الدقيقة 95.





وقال أوين في تصريحات صحفية أنه لا يعتقد أن صلاح هداف بالفطرة أي أنه لا يمكن الاعتماد عليه دائمًا لتسجيل الأهداف لأن هذا دور المهاجم.





يُذكر أن ليفربول يبتعد عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم بعد أن وصل للنقطة 54 في المركز السادس من 33 مباراة.