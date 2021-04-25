محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى 39 لتحرير سيناء

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الـ٣٩ لتحرير سيناء.





وأشار المحافظ، إلى أن تحرير سيناء ستظل ذكري مضيئة في قلوب كل المصريين، موجها التحية والتقدير لجيش مصر العظيم الذي تصدى لجميع الغزاة منذ فجر التاريخ وسجل إنجازات خالدة دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، متمنيًا لمصر وشعبها مزيدًا من التقدم والنجاح على الصعيدين السياسي والاقتصادي لاستكمال مسيرة الإنجازات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأكد محافظ بورسعيد، على أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التي رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور، داعيا الله أن يوفقكم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية أمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.



