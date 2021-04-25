علي جمعة: 20 ألف صحابي دخلوا مصر بينهم 5000 في البهنسا (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن عدد الصحابة المعروف أسماءهم بجميع المراجع والكتب 9500 صحابي من بين 114 ألف صحابي الذين رأوا الرسول –صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بينهم 9 آلاف من الرجال و500 من النساء.





وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "مصر أرض الصالحين" على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أنه وفقًا للتقديرات الداخلين مصر من الصحابة نحو 20 ألف صحابي، موضحًا أنهم ظلوا موجدين حتى بعد عام 100 هجريًا، وانقرض اخرهم وهما ابن طفيل وانس بن مالك عام 110 هجريًا وبعدها لم يبقى أحد على الأرض ممن رأوا النبي –صلى الله عليه وسلم-.



