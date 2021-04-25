Advertisements

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيلة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة فريق نادي فياريال على ملعب إستاد لا سيراميكا لحساب مباريات الليجا الإسبانية.

وجاءت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-

حراسة المرمى : تيرشتيجن.
خط الدفاع : أوسكار مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.
خط الوسط : سيرجينيو دست ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.
خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان ، بيدرو جونزاليس لوبيز.

دكة البدلاء 
نوريبتو نيتو ، صامويل أومتيتي ، سيرجي روبيرتو ، عثمان ديمبيلي ، ماتيوس فيرنانديز ، جونيور فيربو ، ريكي بويج ، رونالد أراوخو.

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة الا ربع

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى