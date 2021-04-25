كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني





أعلن رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة تشكيلة البلوجرانا التي تستعد لمواجهة فريق نادي فياريال على ملعب إستاد لا سيراميكا لحساب مباريات الليجا الإسبانية.





وجاءت تشكيلة البلوجرانا على النحو التالي :-





حراسة المرمى : تيرشتيجن.

خط الدفاع : أوسكار مينجويزا ، جيرارد بيكيه ، كليمونت لينجليت ، جوردي ألبا.

خط الوسط : سيرجينيو دست ، سيرجيو بوسكيتس ، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، أنطوان جريزمان ، بيدرو جونزاليس لوبيز.





دكة البدلاء

نوريبتو نيتو ، صامويل أومتيتي ، سيرجي روبيرتو ، عثمان ديمبيلي ، ماتيوس فيرنانديز ، جونيور فيربو ، ريكي بويج ، رونالد أراوخو.