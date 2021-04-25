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واردات السعودية من تركيا ترتفع في فبراير

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:32 م
بوابة الفجر
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تفيد بيانات رسمية أن قيمة واردات السعودية من تركيا زادت في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق، لكنها ظلت أقل كثيرا منها في العام الماضي عقب مقاطعة غير رسمية من المملكة.

وأظهرت بيانات الهيئة السعودية العامة للإحصاء اليوم الأحد أن الواردات من تركيا بلغت 24.5 مليون ريال (6.53 مليون دولار) في فبراير شباط، ارتفاعا من 14.1 مليون ريال قبل شهر، لكنها تظل أقل بنسبة 98 بالمئة على أساس سنوي.

وهوت تركيا إلى المرتبة 67 من حيث الصادرات للمملكة، من المركز الحادي عشر في فبراير شباط من العام الماضي، وفقا للبيانات التي أظهرت أن الصين مازالت تحتل الصدارة.

وقالت الهيئة إن إجمالي قيمة صادرات السعودية زاد ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط بفضل الصادرات غير النفطية.

وبلغت الصادرات 65.8 مليار ريال، ارتفاعا من 63.8 مليار في فبراير شباط 2020، لكن صادرات النفط تراجعت 0.7 مليار ريال بما يعادل 1.4 بالمئة في نفس الفترة.

ومقارنة مع الشهر السابق، تراجع إجمالي الصادرات السعودية 6.2 مليار ريال أو 8.6 بالمئة.

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