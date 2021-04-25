بعد تعرضه لانتقادات كثيرة.. محمد رمضان يعلق على مشهد إسماعيل يس



علق الفنان محمد رمضان على انتقادات الجمهور لمشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل يس، ضمن أحداث مسلسله الجديد "موسي"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية.



ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المشهد الذى أزعج الكثير من محبي الراحل إسماعيل يس، معلقا عليه"#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة ١٩٤٩ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده انقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس #ثقة_في_الله_نجاح".



أبطال مسلسل موسى:

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.



أحداث مسلسل «موسى»:



تدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.



