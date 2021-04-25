Advertisements

بعد تعرضه لانتقادات كثيرة.. محمد رمضان يعلق على مشهد إسماعيل يس

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:33 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements

علق الفنان محمد رمضان على انتقادات الجمهور لمشهد ظهور الفنان الراحل إسماعيل يس، ضمن أحداث مسلسله الجديد "موسي"، الذى يعرض حالياً ضمن المنافسة الرمضانية.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، المشهد الذى أزعج الكثير من محبي الراحل إسماعيل يس، معلقا عليه"#موسى في أول يوم عمل له في وسط البلد #القاهرة سنة ١٩٤٩ مايعرفش لا سينما ولا فنانين وده انقذه من عملية نصب من واحد يستغل شبهه بإسماعيل يس #ثقة_في_الله_نجاح".

أبطال مسلسل موسى:
مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، وسمية الخشاب، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وأسماء جلال، وتأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

أحداث مسلسل «موسى»:

تدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات أثناء الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

أخبار تهمك

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 9 دقيقة

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 42 دقيقة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى