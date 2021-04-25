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الكشف عن سر مشادة حسام حسن ورمضان صبحي

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، سبب خلاف قائد المنتحب الأولمبى مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى.

وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة : "لم يحدث أزمة بين حسام حسن ورمضان صبحى ، كابتن حسام وهو خارج من الملعب كان يتحدث مع الحكم الرابع ، رمضان ظن أنه يتحدث معه فرد عليه ، لكن الامر لم يرتقى لكونها خناقة أو خلاف وانتهت في وقتها".

وأضاف على صقر:"رمضان صبحى يؤدى مع ناديه بصورة جيدة والضغوط طبيعية لانه رحل من الاهلى نادى كبير ".

وأكمل وكيل رمضان صبحى:"منتظرين دائماً الأفضل من اللاعب ولكنه يسير بصورة طيبة مع بيراميدز".

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