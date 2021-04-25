نسرين طافش تقبل بالزواج من محمد عز يشرط حضور والد حمادة هلال





شهدت أحداث الحلقة 13 أحداث غير متوقعة حيث وافقت رحاب، والتي تجسد شخصيتها الممثلة نسرين طافش، على الزواج من محمد عز، ولكن بعد أن يمر 40 يومًا على وفاة والدها، وأن يوافق الشيخ سلام والد حمادة هلال والذي يجسد دور صابر، على خطبتها من الممثل محمد عز والذي يجسد دور زين.



و في مشهد آخر تشتعل حدة المناقشة بين والد صابر، ووالدته، وذلك بعد أن أصرّت والدته على إحراق كتب السحر والشعوذة التي يحتفظ بها الشيخ سلام، في صندوق داخل مكتبه، ثم يأخذهم صابر، خارج المنزل ويخبرهم بأنه قام بالتخلص منهم.



وانتهت الحلقة بنقل والدة صابر إلى المستشفى على إثر ارتفاع ضغط الدم نتيجة حدة المناقشة بينها وبين «سلام»، فيما يوصي الطبيب المعالج بضرورة نقلها إلى مستشفى خاص لمتابعة حالتها.



ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة مساءً، وفي الساعة

العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.



جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.