Advertisements

نسرين طافش تقبل بالزواج من محمد عز يشرط حضور والد حمادة هلال

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements


شهدت أحداث الحلقة 13 أحداث غير متوقعة حيث وافقت  رحاب، والتي تجسد شخصيتها الممثلة نسرين طافش، على الزواج من محمد عز، ولكن بعد  أن يمر 40 يومًا على وفاة والدها، وأن يوافق الشيخ سلام والد حمادة هلال والذي يجسد دور صابر، على خطبتها من الممثل محمد عز والذي يجسد دور زين.

و في مشهد آخر  تشتعل حدة المناقشة بين والد صابر، ووالدته، وذلك بعد أن أصرّت والدته على إحراق كتب السحر والشعوذة التي يحتفظ بها الشيخ سلام، في صندوق داخل مكتبه، ثم يأخذهم صابر، خارج المنزل ويخبرهم بأنه قام بالتخلص منهم.

وانتهت  الحلقة بنقل والدة صابر إلى المستشفى على إثر ارتفاع ضغط الدم نتيجة حدة المناقشة بينها وبين «سلام»، فيما يوصي الطبيب المعالج بضرورة نقلها إلى مستشفى خاص لمتابعة حالتها.

ويعرض مسلسل المداح يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة  مساءً، وفي الساعة
العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

جدير بالذكر أن المسلسل من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 7 دقيقة

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 40 دقيقة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى