Advertisements

شاهد اللحظات الأولى لانفجار مستشفى بغداد بالعراق

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:35 م
انفجار مستشفى بغداد
انفجار مستشفى بغداد
وكالات
Advertisements

شاهد اللحظات الأولى لانفجار مستشفى بغداد بالعراق  

نشرت قناة روسيا اليوم، تسجيلًا مصورًا للحظات الأولى لانفجار أنابيب غاز الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد الليلة الماضية.

 

وانفجرت قنينة داخل إحدى ردهات المرضى حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا.

 

وأظهر الفيديو، كيف بدأت النيران تتوسع عبر أنابيب الأكسجين التي انفجرت واحدة تلو الأخرى.

 

وقد أعلنت السلطات العرقية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى.

 

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

 

 وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

 

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى بغداد حريق انفجار مستشفى بغداد اللحظات الاولى العراق

أخبار تهمك

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 8 دقيقة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 41 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

في خضم المظاهرات العراقية.. إنقاذ مليار دينار من النيران في ديالى

شاهد.. تجمهر أهالي ضحايا مصابي حريق خط أنابيب بترول إيتاي البارود أمام المستشفى العام (لحظة بلحظة)

رعب على الصحراوي.. القصة الكاملة لانفجار خط بترول بطريق الإسماعيلية

العراق يعلن الحداد الوطني على ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

45 قتيلا حصيلة ضحايا حريق مستشفى لمرضى كورونا بالعراق

ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى لمرضى كورونا بالعراق إلى 82 قتيلًا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى