شاهد اللحظات الأولى لانفجار مستشفى بغداد بالعراق

نشرت قناة روسيا اليوم، تسجيلًا مصورًا للحظات الأولى لانفجار أنابيب غاز الأكسجين في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد الليلة الماضية.

وانفجرت قنينة داخل إحدى ردهات المرضى حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا.

وأظهر الفيديو، كيف بدأت النيران تتوسع عبر أنابيب الأكسجين التي انفجرت واحدة تلو الأخرى.

وقد أعلنت السلطات العرقية، ارتفاع عدد ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد إلى 82 قتيلًا و110 جرحى.

وكانت مديرية الدفاع المدني بالعراق، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وكشف مصدر أمني عراقي، أن حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب ارتفعت إلى ٩ قتلى و٣٢ إصابة، وفقًا لقناة السومرية نيوز العراقية.

وأفادت مصادر عراقية، بأن ‏الانفجار ناجم عن اشتعال اسطوانات الأوكسجين في مستشفى ابن الخطيب، فيما أكدت ذات المصادر اشتعال النيران في أقسام من المستشفى.