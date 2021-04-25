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الإمارات تستهدف رفع حصة الصناعة في الاقتصاد إلى 300 مليار درهم

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
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في ظل خططها الاستراتيجية لتنويع اقتصادها تذهب الامارات الى قطاع الصناعة وتطلق استراتيجية طويلة المدى .. مستهدفة زيادة حصة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لديها من 133 مليار درهم بحسب احصائيات عام 2018 الى نحو 300 مليار درهم بحلول 2030 في الوقت الذي شكلت فيه الصناعات أكثر من 8% من الصادرات.

ويشكل حجم الانفاق في دولة الامارات على البحث والتطوير في القطاع الصناعي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في حين وصل عدد الشركات العاملة في الصناعة الى أكثر من 33 ألف شركة 95% منها تنتمي الى الشركات الصغيرة والمتوسطة .. الأمر الذي دفع استراتيجية الامارات الصناعية الى التركيز على هذا النوع من الشركات ودعمه تمويليا وتشريعيا وبمبادرة من صندوق أبوظبي للتنمية بالدرجة الأولى.

البنى التحتية والتنافسية وتطور التشريعات والقوانين من أبرز مقومات نجاح استراتيجية الامارات الصناعية بحسب القائمين عليها وصناعات عدة في مرحلة التطوير يأتي على رأسها التحويلية والفضاء والتكنولوجيا / ولكن الى أي مدى تستطيع الإمارات منافسة المدن الصناعية حول العالم وتغيير خارطة الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع في الشرق الأوسط.


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