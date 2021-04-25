أسعار الغذاء ترتفع لأعلى مستوياتها فس 6 أعوام





وصلت أسعار المواد الغذائية حول العالم لأعلى مستوياتها منذ أكثر من ستة أعوام مدفوعة بقفزة في أسعار كل المواد مثل فول الصويا وزيت النخيل، بسبب ارتفاع الطلب من الصين وضعف سلاسل التوريد وظروف الطقس السيئة.





بعض البنوك الاستثمارية الكبرى حذرت من أن العالم يتجه نحو "دورة عملاقة" لارتفاع أسعار السلع في وقت يشكل فيه التضخم ضغطا على المستهلكين المتضررين من الركود الناجم عن تفشي وباء كورونا، وانخفاض قيمة العملة في بعض الدول.





وعلى مدار العام الماضي، أدت الجائحة إلى تراجع الأمن الاقتصادي والصحي والغذائي لملايين البشر، ما دفع نحو 150 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع، بحسب تقرير حديث للبنك الدولي أشار إلى الآثار الصحية والاقتصادية المدمرة للجائحة ، مع التشديد على ارتفاع معدلات الجوع كواحد من أشد الأعراض قسوة.









وأظهر مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن البنك الدولي ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 14% العام الماضي.





بين الجائحة كورونا وارتفاع أسعار الغذاء يعيش الملايين حول العالم في مواجهة خطر الجوع الذي يودي بحياة 9 ملايين شخص سنويا ما يجعله لا يقل شراسة عن فيروس كورونا نفسه.



