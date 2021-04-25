بالمستندات بلاغ للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة









تم التقدم المحامي اشرف ناجي، ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مسلسل ملوك الجدعنة قيد برقم 18116 لسنة 2021 عرائض النائب العام.



وطلب البلاغ سرعة اصدار قرار النائب العام بوقف عرض المسلسل لحين الانتهاء من التحقيقات ومراجعتها فنيا للتأكد من صحة البلاغ



واحاله المشكو في حقهم للمحاكمه الجنائيه لقيامهم بالتحريض علي عدم الانقياد للقوانين وتحسين ارتكاب الجرائم وتكدير الامن والسلم العام ونشر اخبار وبيانات كاذبة عن المجتمع المصري وتم تصوير المجتمع المصري علي انه مجتمع عصابات وبلطجة واجرام ومخدرات وسلاح مما يثير الفزع بين الناس ويؤدي إلى الحاق الرعب في نفوس الناس والحاق الضرر بالمصلحة العامة