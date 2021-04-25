200 قتيل حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية في أمهرة بإثيوبيا

ارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات العرقية التي شهدتها منطقة أمهرة شمال إثيوبيا، قبل عشرة أيام إلى 200 قتيل.

ونقلت وكالة رويترز، عن كبير محققي الشكاوى في الحكومة الإثيوبية، إندال هايلي، قوله إن حصيلة قتلى اشتباكات أمهرة ارتفعت بأربعة أضعاف مقارنة مع التقارير السابقة التي كانت تتحدث عن 50 قتيلا فقط.

وأضاف: "وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين لكننا ما زلنا نحتاج إلى التحقق من العدد".

واندلعت اشتباكات دامية في 16 أبريل الجاري بين أورومو وأمهرة، أكبر مجموعتين عرقيتين في البلاد.