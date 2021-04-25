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رئيس مياه القناة: الانتهاء من صيانة محطات القنطرة شرق استعدادا لفصل الصيف

الأحد 25/أبريل/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق، وذلك استعدادا لفصل الصيف، لإطالة عمرها الافتراضي والاستدامة في العمل، وإيمانًا بأهمية تقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين بإقليم القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية لمحطة مياه قرية جلبانة بطاقة تصميمية 230 لتر ث \، ومحطة مياه التوطين بطاقة تصميمية 1200 لتر ث \، بالإضافة الي محطات مياه التقدم بطاقة تصميمية 100 لتر ث \، ومحطة مياه الإبطال بطاقة تصميمية 100 لتر ث \، ومحطة مياه قرية العبور بطاقة تصميمية 100 لتر ث \، ومحطة مياه السلام بطاقة تصميمية 100 لتر ث \، ومحطة تل سلام بطاقة تصميمية 100 لتر ث \، بالإضافة الي محطة الصرف الصحي الرئيسية رقم 3 بطاقة تصميمية 150 لتر ث \، وذلك تحت أشراف مباشر من اللواء محمد بهاء الدين رئيس منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالقنطرة شرق.

وأضاف اللواء عصمت، أن جميع الأعمال التي تم الانتهاء منها شملت صيانة خطوط السحب والطرد، وتطهير كميات هائلة من الرواسب، كما تم عمل صيانة للمصافي الميكانيكية ومنظومة فصل الرمال، وتم عمل صيانة بأحواض التهوية، وصيانة وتطهير لحوض الترسيب، وصيانة جميع الطلمبات، والوسط الترشيحى، وغسيل وتطهير المرشحات والمروقات، وغسيل وتطهير خزان المياه، وغسيل ونظافة حاويات المحطة، والترسيب والفلاتر، وصيانة الطلمبات العكرة والمرشحة، وطلمبات التجفيف، ولحام خطوط الخدمات، وتغير 3 طلمبات لمحطة الصرف الصحي الرئيسية.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

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