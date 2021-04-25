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رئيس "أزهرية الإسكندرية" يتفقد لجان امتحانات الشهادة الابتدائية والنقل الثانوي

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تفقد الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الابتدائية، والنقل الثانوي بمعهد فتيات أحمد عرابي الإعدادي الثانوي، وأحمد عرابي الابتدائي بإدارة العامرية التعليمية الأزهرية؛ لمتابعة سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على مستوى الامتحان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على أمن وسلامة الجميع، ورافق محمود جمال مدير إدارة الأمن.

وكما تفقد لجان الامتحانات، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، وجاهزية غرفة العزل للاستخدام في حالة الطوارئ، والاطمئنان على مستوى الامتحانات، ومطابقتها للمناهج المقررة، والتأكيد على منع اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الطلاب أو العاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة أعمال الكنترول، والتنبيه على الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد أولًا بأول.

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانهم في جميع المواد، كما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي" أدبي وعلمي " امتحانهم في المواد العربية.

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