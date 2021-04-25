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لبنان يحبط محاولة تهريب 69 سوريا إلى قبرص
الأحد 25/أبريل/2021 - 03:56 م
منار طارق
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قال الجيش اللبناني إن القوات اللبنانية أحبطت فجر الأحد محاولة لتهريب عشرات المهاجرين السوريين إلى جزيرة قبرص المطلة على البحر المتوسط.
تأتي محاولة تهريب 69 مواطنًا سوريًا في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة ألقت بمزيد من الناس في براثن الفقر. وكانت هناك محاولات خلال العام الماضي لتهريب المهاجرين إلى قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي قُتل خلالها بعض المهاجرين. أبرمت الجزيرة المتوسطية ولبنان اتفاقية للحد من وصول القوارب المحملة بالمهاجرين من قبرص.
وقال الجيش اللبناني في بيان له إن جنودا وعناصر من مخابرات الجيش أحبطوا محاولة في حي العريضة الشمالي قرب الحدود مع سوريا. وأضافت أن المهرب الذي أخذ أموالا من المهاجرين لنقلهم إلى قبرص تم القبض عليه ويتم استجوابه.
في العام الماضي، أبحرت العديد من القوارب المحملة بالمهاجرين إلى قبرص - حوالي 107 أميال (172 كيلومترًا) من طرابلس، لبنان - مما أثار قلق السلطات القبرصية التي تقول إن الجزيرة لا يمكنها التعامل مع أي مهاجرين آخرين يطلبون اللجوء لأسباب اقتصادية.
تعرضت قبرص لانتقادات من قبل منظمة هيومن رايتس ووتش العام الماضي بزعم أنها أبعدت 200 مهاجر ولاجئ وصلوا من لبنان على متن قوارب دون مراعاة طلباتهم للحصول على اللجوء، بينما استخدموا في بعض الحالات أساليب العنف والإكراه.
يمر لبنان، وهو بلد صغير يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، بما في ذلك مليون لاجئ سوري، بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث. وقد تفاقمت تلك الأزمة بسبب فيروس كورونا والانفجار الهائل في ميناء بيروت العام الماضي، مما اسفر عن وجود عشرات الآلاف من الأشخاص عاطلين عن العمل بينما فقدت العملة المحلية حوالي 90٪ من قيمتها.
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