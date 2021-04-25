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حلمي بكر: تامر حسني نجم الجيل بالفعل وليس حماقي

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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صرح الموسيقار حلمي بكر، بأن نجم الجيل هو تامر حسني بالفعل وليس محمد حماقي.

وقال بكر خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة" الذي يعرض عبر شاشة "المحور" أنه يرى  النجم تامر حسني "نجم الجيل" وليس الفنان محمد حماقي، مفسراً ذلك بأنه يقدم جديداً في الفن كل يوم.

وأضاف بكر، قائلاً: "أن تامر من الأصوات الجميلة الجيدة المُطربة ويعتبر صوت عالمي، فعندما يذهب إلى أي بلد نجد كيفية استقبال جمهوره له حيث يتسلق الأشجار لرؤية حسني، فقط.


وأكد على قُدرة تامر في تقديمه يوميًا كل ما هو جديد في الفن فهو يتواجد الآن على القمة".

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