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حقيقة طلب رمضان صبحي العودة إلى الأهلي

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:58 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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ترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية عن طلب رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز العودة لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن اللاعب لم يطلب العودة للأهلى.

 وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :" رمضان صبحى مقتنع بتجربة بيراميدز ، وسعيد هناك بشكل كبير".

وأضاف "حينما سأل رمضان صبحى عن العودة للأهلى تم تفسير كلامه بشكل خاطئ ، رمضان صبحى لم يطلب الرحيل عن بيراميدز ، ولم يطلب العودة للأهلى ، وسعيد بوجوده في النادى السماوى".

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