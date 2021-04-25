Advertisements

هل يتابع رمضان صبحي السوشيال ميديا؟ وكيله يُجيب

الأحد 25/أبريل/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

حقق فريق بيراميدز الفوز أمس على نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

وكشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن لاعبه لايتابع السوشيال ميديا ويعرف الاخبار منه فقط .

وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"رمضان صبحى بيعرف الأخبار منى ومش متابع السوشيال ميديا خالص ، عشان كده ضغوط  جماهير الاهلى لا تؤثر عليه في الملعب".

وأضاف على صقر:"رمضان صبحى لاعب كبير ولديه خبرة هائلة للتعامل مع اى ضغوط يتعرض لها في مسيرته الكروية".

وأكمل وكيل رمضان صبحى:"أي خطوة مقبلة لرمضان ستكون من خلال بيراميدز لانه سعيد بالتعامل مع النادى والإدارة هناك".

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 11 دقيقة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 10 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى