هل يتابع رمضان صبحي السوشيال ميديا؟ وكيله يُجيب





حقق فريق بيراميدز الفوز أمس على نظيره الاتحاد السكندري ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.





وكشف على صقر وكيل أعمال رمضان صبحى لاعب بيراميدز، أن لاعبه لايتابع السوشيال ميديا ويعرف الاخبار منه فقط .





وقال على صقر في مداخلة هاتفية لبرنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"رمضان صبحى بيعرف الأخبار منى ومش متابع السوشيال ميديا خالص ، عشان كده ضغوط جماهير الاهلى لا تؤثر عليه في الملعب".





وأضاف على صقر:"رمضان صبحى لاعب كبير ولديه خبرة هائلة للتعامل مع اى ضغوط يتعرض لها في مسيرته الكروية".





وأكمل وكيل رمضان صبحى:"أي خطوة مقبلة لرمضان ستكون من خلال بيراميدز لانه سعيد بالتعامل مع النادى والإدارة هناك".