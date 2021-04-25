الاتحاد الأوروبي يعلن استعداده لتقديم المساعدة للهند لمكافحة تسارع انتشار كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، استعداده لتقديم المساعدة للهند لمكافحة تسارع انتشار فيروس كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا في الهند خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا كبيرا، حيث وصل إجمالي الإصابات إلى 16،9 مليون إصابة، لتحتل المركز الثاني في الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

وحسب قناة العربية الإخبارية فقد أعلن البيت الأبيض أنه يخطط لدعم إضافي سريع للحكومة الهندية والعاملين في الرعاية الصحية.