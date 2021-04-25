Advertisements

أحمد بلال يُعلن ترشحه لعوضية اتحاد الكرة

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أعلن أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر إقامتها نهاية العام الحالي.

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لإختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".

وأضاف :"لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الاعمال".

وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:"كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم "

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 14 دقيقة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 13 دقيقة

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى