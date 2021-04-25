أحمد بلال يُعلن ترشحه لعوضية اتحاد الكرة





أعلن أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ، عزمه خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر إقامتها نهاية العام الحالي.





وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة:"قررت خوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ، وأتشاور حالياً مع بعض المسئولين لإختيار القائمة المناسبة لخوض الانتخابات على مقعد العضوية".





وأضاف :"لن أوجه نصيحة للجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة لانها جاءت بشكل مؤقت وهدفها استكمال الاعمال".





وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:"كرة القدم في مصر تتدهور بشكل كبير وأكبر مثال منتخبات مصر كانت دائماً ياما المركز الأول ياما الثانى أما حالياً فالتراجع عنوانهم "