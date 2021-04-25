البابا فرانسيس يدين مقتل 130 مهاجرا في البحر المتوسط بعد تجاهل استغاثتهم

شجب البابا فرانسيس يوم الأحد مقتل 130 مهاجرا في البحر المتوسط ووصفه بأنه امر مخجل، قائلا إنهم طلبوا استغاثة في زورقهم المطاطي المكتظ والمتعثر في البحر قبالة ليبيا لمدة يومين لكن رجال الإنقاذ المحتملين اختاروا "النظر في الاتجاه الآخر".





وصف فرانسيس مأساة البحر الأسبوع الماضي بأنها "لحظة خزي". وكان المهاجرون قد طلبوا المساعدة يوم الأربعاء. ويوم الخميس، عندما وصل قارب إنقاذ إنساني وسفينة تجارية في المنطقة التي أبحرت في مياه هائجة للغاية إلى مكان الحادث، غرق الزورق المنكمش جزئيًا، وشوهدت عدة جثث في المياه ولم يتم العثور على ناجين.





تم تنبيه مراكز الإنقاذ في ليبيا ومالطا وإيطاليا، وفقًا لوكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، التي عثرت إحدى طائراتها على الزورق. وقال البابا للأشخاص الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس للاستماع إليه ظهر اليوم الأحد: "أعترف لك أنني أتألم بشدة من المأساة التي حدثت مرة أخرى في الأيام الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط".





قال فرانسيس: "مات مائة وثلاثون مهاجرًا في البحر. إنهم أشخاص، أرواح بشرية، طلبوا المساعدة عبثًا لمدة يومين كاملين، المساعدة التي لم تصل". وتابع "دعونا نصلي من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات، دعونا نستجوب أنفسنا جميعًا بشأن هذه المأساة الأخيرة.. إنها لحظة عار."





واضاف البابا: "دعونا نصلي من أجل هؤلاء الإخوة والأخوات ومن أجل الكثيرين الذين ما زالوا يموتون في هذه الرحلات الدرامية.. دعونا نصلي أيضًا من أجل أولئك الذين يستطيعون المساعدة ولكنهم يفضلون النظر في الاتجاه الآخر. دعونا نصلي في صمت من أجلهم ".





قالت منظمة SOS Mediterranee، وهي مجموعة إنسانية أبحرت سفينتها للإنقاذ، أوشن فايكنغ، باتجاه موقع الزورق المنكوب وسط رياح قوية وأمواج عالية، إن سفينة حرس السواحل الليبية كان من المفترض أن تصل إلى مكان الحادث لكنها لم تصل أبدًا. وقال مسؤولو خفر السواحل الليبيون إن سوء الأحوال الجوية والحاجة إلى مساعدة المهاجرين الآخرين الذين يعانون من محنة في المياه قبالة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا يعني أنه لا يمكن الوصول إلى الزورق في الوقت المناسب.



