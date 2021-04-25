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أحمد بلال يفاجئ مصطفى محمد ويؤكد محمد شريف أفضل منه

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف أحمد بلال مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أن محمد شريف مهاجم الأهلى هو أفضل مهاجم في مصر حالياً ثم يأتي مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراى التركى في المركز الثانى.

وقال أحمد بلال الذى حل ضيفاً على برنامج النجوم فى رمضان مع الاذاعية نجلاء حلمى والناقد الرياضى محمد عراقى عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة :"محمد شريف أفضل مهاجم في مصر مش في الأهلى بس ، مصطفى محمد ماشى كويس في تركيا واتمناله التوفيق وبقوله نصايح كتير ومعنديش دافع لانتقاده ولكن رقم 2 بعد محمد شريف".

وأكمل مهاجم الاهلى الأسبق:"المهاجم لازم يبقى ذكى في الـ 18 لازم يبقى متحرك وجرىء وعنده قرار ولازم يساعد زملاؤه ويخلق فرص لنفسه".

وأضاف :"المهاجم موهبة ولايصنع ، فكرة الصناعة صعبة ومش هتطول لو حدثت، الواجبات المطلوبة من المهاجم مختلفة عن اى مراكز من مراكز الملعب".

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