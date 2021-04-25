موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري الأبطال

يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفا ثقيلا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء 28 أبريل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي من دوري أبطال أوروبا.









وستقام المباراة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ونجح مانشستر سيتي في الصعود إلى دور النصف نهائي بعد الفوز على بوروسيا دورتموند بمجموع المباراتين بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بينما تأهل باريس سان جيرمان بعد التعادل بمجموع المباراتين مع بايرن ميونخ بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق والاستفادة من التسجيل خارج الأرض.