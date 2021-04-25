Advertisements

تكليف مجدي عبد العزيز أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف مجدي عبد العزيز السيد أبو سكين، الأمين العام المساعد للجامعة؛ للقيام بأعمال الأمين العام لحين شغلها بالطرق القانونية.

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتشكيل المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر.

وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، (رئيسًا) والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر(نائبًا للرئيس) والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا(عضوًا) الدكتور أحمد رمضان صوفي(مديرًا تنفيذيًّا) والدكتور ياسر حلمي (عضوًا) والدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي (عضوًا) والدكتور محمد البرعي (عضوًا) والدكتورة حنان سليمان (عضوًا).

ويأتي تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي؛ بوصفه القاطرة الحقيقية للتنمية.

جدير بالذكر أن قرار إنشاء المكتبة الرقمية جاء ضمن رؤية الجامعة وتوافقها مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030م، وتهدف المكتبة الرقمية إلى توفير الجهد والوقت على جميع الباحثين في شتى المجالات العلمية من خلال مساعدة الباحثين في فحص نسبة الاقتباس العلمي للأبحاث والرسائل الجامعية، وتقييم المجلات العلمية بجميع قطاعات الجامعة؛ العربية والشرعية وأصول الدين، إضافة إلى فحص وتقييم مجلات قطاعات: الطب، والعلوم، والصيدلة، والأسنان، وأيضًا فحص الرسائل الجامعية وإعطاء البراءة للباحثين في مرحلتي؛ الماجستير، والدكتوراه، بجانب تسير حصول الباحثين على براءات التسجيل كل في مجال تخصصه، بجانب إعداد أرشيف رسمي متضمن جميع رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة في كليات الجامعة المختلفة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جامعة الازهر بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. انفصال عربة قطار أبوقير بالإسكندرية (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأحد: البلاد تتعرض لمنخفض جوي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن جرائم العاملين بالسكك الحديدية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 13 دقيقة

شقيقة الطيار عبير المستكاوى لـ محمد رمضان: "حسبي الله قهرت الراجل"

منذ حوالي 22 ساعة

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يعلن تشكيلة برشلونة لمواجهة فياريال في الدوري الاسباني

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان على وفاة الطيار أشرف أبو اليسر

منذ يوم

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

منذ حوالي 4 ساعات

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قفزة كبيرة في إصابات كورونا اليومية وانخفاض الوفيات (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الكشف عن مدى خطورة إصابة نجم الأهلي

منذ يوم

الزمالك يضحي بثنائي الدفاع

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. كارتيرون ينقلب على نجم الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

مصدر يكشف الأسباب الحقيقية وراء استقالة وزير الإعلام

بيان مهم من "التعليم" بشأن امتحانات الشهور لصفوف النقل

11:25 ص

عاجل.. التعليم تعلن اختبارات شهر أبريل المتممة للفصل الدراسي الثاني

01:12 م

محمد رمضان يغلق التعليق على منشور نعي الطيار بعد الهجوم عليه

07:09 م

أسطورة ليفربول يفتح النار على صلاح بعد التعثر أمام نيوكاسل

03:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى