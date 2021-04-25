تكليف مجدي عبد العزيز أمينًا عامًّا لجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف مجدي عبد العزيز السيد أبو سكين، الأمين العام المساعد للجامعة؛ للقيام بأعمال الأمين العام لحين شغلها بالطرق القانونية.





وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتشكيل المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر.





وتضمن القرار تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية برئاسة فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، (رئيسًا) والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر(نائبًا للرئيس) والدكتور عبد الله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا(عضوًا) الدكتور أحمد رمضان صوفي(مديرًا تنفيذيًّا) والدكتور ياسر حلمي (عضوًا) والدكتور أحمد عبد الحسيب السنتريسي (عضوًا) والدكتور محمد البرعي (عضوًا) والدكتورة حنان سليمان (عضوًا).





ويأتي تشكيل مجلس إدارة المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر في إطار رؤية مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للنهوض والارتقاء بالبحث العلمي؛ بوصفه القاطرة الحقيقية للتنمية.



