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أسعار ياميش رمضان اليوم الأحد 25 إبريل في أسواق الإسماعيلية

الأحد 25/أبريل/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
هشام إسماعيل
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رصدت " بوابة الفجر" أسعار ياميش رمضان، اليوم الأحد، الموافق، 2021ـ 4 ـ 25، في معظم أسواق وشوادر ومنافذ محافظة الإسماعيلية، حيث شهدت استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو الزبيب المصري 40 جنيه للكيلو، والزبيب التركي 60 جنيه للكيلو، والإيراني 56 جنيه، سجل كيلو عين الجمل سعر 90 جنيه والبندق بـ 160 جنيه، وسعر كيلو اللوز يتراوح بين 90 إلى 160 جنيه حسب الجودة، وبلغ سعر كيلو الفول السوداني المقشر 40 جنيه، والعناب بـ 100 جنيه، وسجل سعر كيلوا الدوم 48 جنيه، والخروب المطحون بـ 16 جنيه.

بينما سجل سعر الخروب العيدان بـ 40 جنيه، وسعر كيلو جوز الهند 60 جنيه، والقراصيا بـ 80 جنيه، والزبيب الفاخرب ـ44 جنيه، وتراوح سعر البلح بين 20 جنيه للكيلو وحتى 45 جنيه، فيما وصل سعر بلح شبح الصعيد ونسر الصعيد وسلطان إلى 60 جنيه للكيلو، وسعر كيلو المشمشية 110 جنيه، وسعر كيلو الفول الحصى 12 جنيه، وسعر كيلو البلح السوداني يبدأ من 20 جنيه حسب الجودة ودرجة الرطوبة، وبلغ سعر كيلو قمر الدين 27 جنيه.

وقال جمعة الفل رئيس شعبة تجار الإسماعيلية، أن الإقبال على الشراء هذا العام ضعيف لأسباب كثيرة من بينها، وباء الكورونا، وعزوف المواطنين عن الشراء، بالإضافة الي الحالة الاقتصادية ساهمت هذا العام في ضعف الاقبال على شراء ياميش رمضان، خاصة وان الياميش ارتبط في أذهان المصريين بشهر النسمات الروحانية وصلاتي التراويح والتهجد.

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