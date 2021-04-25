تعرف على دفعات اللقاح الصيني الثلاثة التي تسلمتها مصر

نجحت وزارة الصحة المصرية، في التعاقد على لقاحات فيروس كورونا، حتى يتسنى التوسع في عملية التطعيم، حيث استلمت ثلاثة دفعات متتالية خلال الربع الأول من العام الجاري.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن دفعات اللقاح الصيني الثلاثة التي تسلمتها مصر .



دفعات اللقاح الصيني:

استطاعت الصين، تقديم 600 ألف جرعة لمصر من لقاحات كورونا على دفعتين هدية، حسب السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، مشيرًا إلى أن الدفعة الثالثة والتى تبلغ 400 ألف جرعة من المقرر أن تصل خلال الأيام القليلة القادمة.



شراء 500 ألف جرعة:

كما سيتم تقديم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم مشتراه من قبل الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أعرب عن تطلع مصر لسرعة تلقي دفعات كبيرة من الكمية المتعاقد عليها من لقاحات فيروس كورونا مع شركة سينوفارم، والتي تصل إلى 40 مليون جرعة، حتى يتسنى التوسع في عملية التطعيم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.