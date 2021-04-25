من بينها الملك سلمان والجلالة.. القائمة الكاملة للكليات التي تبدأ الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية

تحرص الدولة المصرية على تطوير التعليم الجامعي، سواء في الجامعات الحكومية، أو الجامعات الأهلية والخاصة، بما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على التعليم الجامعي، وبما يساهم في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، بمختلف الكليات، وهو ما يساهم بالتبعية في صقل المهارات العلمية والعملية للخريجين، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل سواء في داخل مصر أو في خارجها.



وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، اتخذت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، قرارات مهمة، تتعلق ببدء الدراسة في عدد من الجامعات الخاصة والأهلية.



وأعلنت وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، عن القرارات الوزارية، الصادرة عن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، ببدء الدراسة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في عدد من الكليات بالجامعات الخاصة والأهلية.



وبموجب القرارات الوزارية، تبدأ الدراسة بمرحلة البكالوريوس في جامعات الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في الطور وشرم الشيخ ورأس سدر، والعلمين الدولية، والجلالة، وبدر، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، وسفنكس، وحورس، ودراية، كما تبدأ الدراسة في مرحلة الدراسات العليا في جامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا، ومصر الدولية، و6 أكتوبر، والمستقبل، والبريطانية في مصر، وفاروس، والنيل الأهلية، بالإضافة إلى صدور قرار جمهوري بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر".



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" القائمة الكاملة للكليات التي تبدأ الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية :



جاءت أسماء الكليات التي صدرت لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالي:



أولًا: مرحلة البكالوريوس:



جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة:

الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعمارة، وعلوم وهندسة الحاسبات، والصناعات التكنولوجية، والهندسة، والسياحة والضيافة، والألسن واللغات التطبيقية، والفنون والتصميم، والعلوم الإدارية، والعلوم، والزراعات الصحراوية.







جامعة العلمين الدولية:

الصيدلة، والأعمال، والفنون والتصميم، والهندسة، والدراسات القانونية، وعلوم وهندسة الحاسبات.



جامعة الجلالة:

الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الأساسية المتقدمة، والعلوم الإدارية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والفنون والتصميم، والإنتاج الإعلامي، وعلوم وهندسة الحاسبات.



جامعة بدر:

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.







جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

التمريض، والعلوم الصحية التطبيقية.



جامعة سفنكس:

طب وجراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي.





جامعة حورس:

الطب البشري.







جامعة دراية:

إدارة الأعمال.



ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا:



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا:

الدراسات العليا بكلية الطب البشري، والماجستير بكلية الأثار والإرشاد السياحي، والماجستير بكلية طب الفم والأسنان.





جامعة مصر الدولية:

برنامج الماجستير البيني بين كليتي المعلومات والحاسبات وكلية إدارة الإعمال والتجارة الدولية في تخصصات علوم الحاسبات وإدارة الأعمال.



جامعة 6 أكتوبر:

الماجستير في العلوم الصيدلية بتخصص العقاقير بكلية الصيدلة، والدراسات العليا بكلية الطب البشري، وماجستير اللغة الإنجليزية بشعبتي اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة.



جامعة المستقبل:

دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية، وماجستير العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، ودكتوراه الفلسفة في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية.



الجامعة البريطانية في مصر:

ماجستير العلوم في العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال.





جامعة فاروس:

برامج الماجستير بكلية طب الأسنان، والماجستير في العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية.



جامعة النيل الأهلية:

الدكتوراة بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، والدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال.