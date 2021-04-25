توقيع عقد إنشاء مركز التحكم الإقليمى للجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا– طلخا بمليار جنيه

شهد الدكتور محمد شاكر و زير الكهرباء والطاقة المتجددة توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمى للجهد العالي بمنطقة كهرباء الدلتا – طلخا لتدعيم الشبكة المصرية للنقل فقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتوقيع مع Hitachi ABB Power Grids والمكون من:

(ABB Power Grids Switzerland , ABB Power Grids Egypt, Elsewedy Electric for Trading & Distribution Co.)

لتنفيذ هذه الحزمة من المشروع بمبلغ وقدره 26686586.9يورو + 369134654.9 جنيها مصريا بمدة تنفيذ 24 شهرا كما يشمل العقد التدريب الخارجي والداخلي والدعم الفني والضمان بالإضافة الى قيمة الضرائب والجمارك بما يعادل حوالى 936523014 جنية مصري (تسعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وعشرون الف وأربعة عشر جنية لا غير).

وجدير بالذكر وقد تم التعاقد بتاريخ 3/12/2020 مع إحدى الشركات الوطنية في هذا المجال وهي شركة السويدي للكابلات EgyTech لتنفيذ أعمال الحزمة الثانية من المشروع المذكور بمبلغ وقدره (165421921.50 جنيهاً +1726752.83 دولار) بمدة تنفيذ 18 شهرا كما يشمل العقد التدريب الخارجي والداخلي والضمان والدعم الفني بأطقم مصرية خالصة لتنفيذ الأعمال بما يعادل حولى 202120620 جنية مصري (مائتان واثنان مليونا وعشرون الفا وستمائة وعشرون جنية مصري) وذلك لتصميم وتوريد وتركيب واختبار والضمان لــ 1200كم كابلات ألياف ضوئية هوائية OPGW وملحقاتها وكذلك 71 كم ألياف ضوئية أرضية UFOC وملحقاتها لشبكة ربط محطات المحولات بمركز التحكم بطلخا. تبلغ التكلفة الإستثمارية للمشروع 61،000،000 يورو (واحد وستون مليون يورو) والتي تغطي تكلفة التوريد والبناء (بما في ذلك التركيب والإختبارات والصيانة والتدريب) والدعم الفني خلال فترة الضمان وقد تم تدبير تسهيلات إئتمانية من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD بقيمة 50 مليون يورو وتمويل ذاتي من مصادر الشركة المصرية لنقل الكهرباء بما يعادل 11 مليون يورو وتشمل هذه القيمة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية والأعمال الاستشارية للمشروع بإجمال حوالى 1138643634 جنية مصري (مليار ومائة وثمانية وثلاثون مليونا وثلاثة واربعون الفا وستمائة وأربعة وثلاثون جنية مصري).

فقد قامت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالتعاقد مع المكتب الاستشاري العالمى EDF فقد وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع التحالف العالمى لتصميم والإشراف على تنفيذ مركز التحكم الإقليمي لشبكة كهرباء الجهد العالي بمنطقة الدلتا للوصول لأعلى معايير الجودة العالمية في التصميم لتحقيق الأهداف التالية:-

- مواجهة التوسع الهائل في الشبكة الكهربائية حيث يستهدف التصميم المبدئي لمركز التحكم الإقليمي مراقبة عدد 107 محطات بسعة إسمية 12000 ميجا فولت أمبير قابل للتوسع حتى 200 محطة محولات في منطقة الدلتا خلال الخمسة عشر سنة القادمة

- تقليل زمن إنقطاعات التغذية الكهربية بإستخدام احدث الأساليب العلمية في اكتشاف الأعطال والمناطق المتاثرة بها وسرعة تامين التغذية لهذه الاماكن وتحسين معدلات إتاحية الطاقة الكهربية للمشتركين والمستثمرين.

- تسهيل عمل المناورات وتوزيع الأحمال لإمكانية تنفيذ برامج الصيانة الدورية والطارئة لمهمات الشبكة طبقا للمعدلات العالمية

- تسهيل عمل الدراسات اللازمة لمواجهة تطور الأحمال والحفاظ على مستوى الجودة العالي لخدمة المشتركين

- التشغيل الإقتصادي لمهمات الشبكة للوصول للمعدلات العالمية في هذا المجال

- الإسهام فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال تحسين نوعية خدمات الطاقة

- تحقيق وفورات اقتصادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن المستهدف ان يخدم مركز التحكم ما يزيد عن26 مليون مواطن موزعين على عدد 6 محافظات بالدلتا وهي (الدقهلية - الغربية - المنوفية - القليوبية - كفرالشيخ - دمياط)